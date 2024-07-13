«Сент-Этьен» подписал Боаки из «Вольфсберга»

Полузащитник австрийского «Вольфсберга» Огастин Боаки подписал контракт с «Сент-Этьеном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним ганцем рассчитано до лета 2028 года. Ранее французский клуб подписал экс-игрока «Рубина» Зурико Давиташвили.

В минувшем сезоне Боаки провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.