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Сегодня, 20:17

«Сент-Этьен» подписал Боаки из «Вольфсберга»

Сергей Разин
корреспондент
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Огастин Боаки.
Фото ФК «Сент-Этьен»

Полузащитник австрийского «Вольфсберга» Огастин Боаки подписал контракт с «Сент-Этьеном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним ганцем рассчитано до лета 2028 года. Ранее французский клуб подписал экс-игрока «Рубина» Зурико Давиташвили.

В минувшем сезоне Боаки провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

ФК Вольфсберг
ФК Сент-Этьен
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