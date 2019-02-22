"Сент-Этьен" обыграл "Дижон" благодаря голу Суботича

"Сент-Этьен" с минимальным счетом победил "Дижон" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол на счету защитника Невена Суботича.

"Сент-Этьен" набрал 43 очка и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. "Дижон" с 20 баллами занимает 18-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:0)

Гол: Суботич, 64.

"Дижон": Аллен, Ямбере, Шафик (Розье, 80), Агерд, Кулибали, Абед, Квон Чхан Хун (Каба, 70), Слити, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Кейта, 74).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва (Норден, 58), Полома (Аби, 78), М`Вила, Кабелла, Хазри, Аит Беннассер, Диони (Салиба, 76).

Судья: Абед.

22 февраля. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

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