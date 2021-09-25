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«Ницца» в гостях разгромила «Сент-Этьен»

19:52
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«Ницца» на выезде разгромила «Сент-Этьен» в матче 8-го тура чемпионата Франции. Гости забили сопернику три безответных гола.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Сент-Этьен» — «Ницца» — 0:3 (0:1)

Голы: Гуири, 15 (0:1). Стенгс, 54 (0:2). Делор, 83 (0:3).

«Сент-Этьен»: Байич, Трауко, Над, Мукуди, Соу, М.Камара, Нейу (Юссуф, 67), Амума (Аушиш, 66), Хазри (Рамирес, 78), Буанга (Будебуз, 46), Крассо (Норден, 46).

«Ницца»: Бенитес, Данте, А.Камара (Да Кунья, 79), Аталь (Тодибо, 89), Бард, Данилюк, Лемина, Тюрам (Лотомба, 78), Делор, Гуири (Росарио, 69), Стенгс (Гессан, 78).

Предупреждения: А.Камара, 45. Тодибо, 90+2.

Судья: Делерю (Франция).

25 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Перерыв

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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