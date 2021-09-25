«Ницца» в гостях разгромила «Сент-Этьен»
«Ницца» на выезде разгромила «Сент-Этьен» в матче 8-го тура чемпионата Франции. Гости забили сопернику три безответных гола.
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
«Сент-Этьен» — «Ницца» — 0:3 (0:1)
Голы: Гуири, 15 (0:1). Стенгс, 54 (0:2). Делор, 83 (0:3).
«Сент-Этьен»: Байич, Трауко, Над, Мукуди, Соу, М.Камара, Нейу (Юссуф, 67), Амума (Аушиш, 66), Хазри (Рамирес, 78), Буанга (Будебуз, 46), Крассо (Норден, 46).
«Ницца»: Бенитес, Данте, А.Камара (Да Кунья, 79), Аталь (Тодибо, 89), Бард, Данилюк, Лемина, Тюрам (Лотомба, 78), Делор, Гуири (Росарио, 69), Стенгс (Гессан, 78).
Предупреждения: А.Камара, 45. Тодибо, 90+2.
Судья: Делерю (Франция).
25 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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