«Монако» на выезде победил «Сент-Этьен» и поднялся на второе место в таблице лиги 1
«Монако» на выезде обыграл «Сент-Этьен» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 3:1.
У гостей забили Магнес Аклиуш, Али Аль-Мусрати и Фоларин Балогун. Единственный гол хозяев на счету бывшего полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили.
«Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 58 очками. «Сент-Этьен» идет на предпоследней, 17-й строчке с 27 очками.
Новости