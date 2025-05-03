«Сент-Этьен» и «Монако» сыграют в 32-м туре чемпионата Франции в субботу, 3 мая. Матч на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция) начнется в 22.05 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Сент-Этьен» — Монако» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.

03 мая, 22:05. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

«Сент-Этьен» в чемпионате Франции-2024/25 набрал 27 очков и занимал 17-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче эта команда уступила «Страсбуру» (1:3). «Монако» с 55 очками идет четвертым, предыдущим соперником монегасков в лиге был «Гавр» (1:1).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за трамвы приводящих мыщц выбыл до конца сезона. В этом сезоне 28-летний футболист провел 29 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.