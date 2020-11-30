«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» и поднялся на второе место в лиге 1

«Лилль» в матче 12-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 1:1.

На гол Вахби Хазри гости ответили точным ударом Жонатана Иконе.

После этого матча «Лилль» с 23 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 11 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Сент-Этьен» — «Лилль» — 1:1 (1:0)

Голы: Хазри, 33 — с пенальти (1:0). Иконе, 65 (1:1).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши (Сиссоко, 90+1), Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Юссуф (Гурна-Дуат, 90+1), Камара, Нейу, Амума (Будебуз, 74), Хазри (Норден, 66), Буанга.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Брадарич (Мандава, 68), Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Юсуф Языджи, 68), Сумаре, Бурак Йылмаз, Араужу (Давид, 86), Лихаджи (Бамба, 68).

Предупреждения: Нейу, 16. Брадарич, 28. Камара, 38. Дебюши, 52. Колодзейчак, 67.

Судья: Бастьен (Франция).

29 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».