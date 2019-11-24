«Сент-Этьен» и «Монпелье» продлили беспроигрышные серии

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Монпелье» — 0:0. Беспроигрышная серия «Сент-Этьена» в лиге 1 достигла шести матчей, а «Монпелье» не проигрывает в чемпионате четыре тура.

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Сент-Этьен» — «Монпелье» — 0:0

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Будебуз (Бенкедим, 60), Юссуф, М. Камара, Онора, Буанга (Эдмилсон, 82), Норден.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Самбия, 89), Шотар, Делор, Лаборд (Молле, 78).

Предупреждения: Мендеш, 21. Юссуф, 26. Перрен, 28. Трауко, 54. Конгре, 61. Молле, 90+2.

Судья: Шнайдер (Франция).

24 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».