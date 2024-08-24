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«Сент-Этьен» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

Прямая трансляция матча «Сент-Этьен» — «Гавр» начнется в 22:00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Сент-Этьен» и «Гавр» встретятся в матче 2-го тура французской лиги 1 в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 2-й тур
24 авг, 22:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
Гавр

Встречу в прямом эфире покажет платформа Okko Sport. Трансляция будет доступна по подписке.

В 1-м туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» проиграл «Монако» со счетом 0:1, а «Гавр» уступил «ПСЖ» (1:4).

«Сент-Этьен» провел сезон-2023/24 в лиге 2, команда набрала 65 очков в 38 матчах и заняла третье место. В стыковых матчах «Сент-Этьен» победил «Родез» со счетом 2:0, а затем — «Метц» (4:3 по сумме двух встреч).

«Гавр» в сезоне-2023/24 занял 15-е место в лиге 1, набрав 32 балла в 34 турах.

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

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Футбол
ФК Гавр
ФК Сент-Этьен
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«Монако» на выезде победил «Лион»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
3
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
4
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
5
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
9
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
10
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
11
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
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34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 0 : 2
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
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25.08 21:45
Марсель – Реймс
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Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Ламин Камара

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Монако

 2 0 0
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Брест

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