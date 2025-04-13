«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом» в лиге 1
«Сент-Этьен» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:3.
У хозяев голами отметились Лукас Стассин и Ирвин Кардона (дубль). У гостей голы забили Абдалла Сима и Людовик Ажорк (дубль).
«Сент-Этьен» с 24 очками сохраняет 17-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» с 44 баллами — на 8-й позиции.
20 апреля «Сент-Этьен» дома сыграет против «Лиона», а «Брест» 20 апреля примет у себя «Ланс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|
2
|Монако
|29
|16
|5
|8
|57-35
|53
|
3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57-41
|52
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
6
|Страсбур
|29
|14
|8
|7
|48-37
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
11
|Ренн
|29
|11
|2
|16
|43-39
|35
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|29
|8
|3
|18
|32-62
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.04
|21:45
|
Ланс – Реймс
|0 : 2
|12.04
|18:00
|
Монако – Марсель
|3 : 0
|12.04
|20:00
|
Тулуза – Лилль
|1 : 2
|12.04
|22:05
|
Страсбур – Ницца
|2 : 2
|13.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Брест
|3 : 3
|13.04
|18:15
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|13.04
|18:15
|
Гавр – Ренн
|1 : 5
|13.04
|21:45
|
Осер – Лион
|1 : 3
|22.04
|21:45
|
Нант – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
|
|
Мелвин Бард
Ницца
|18
|1
|2
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