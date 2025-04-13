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13 апреля, 17:59

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом» в лиге 1

Сергей Ярошенко
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«Сент-Этьен» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:3.

У хозяев голами отметились Лукас Стассин и Ирвин Кардона (дубль). У гостей голы забили Абдалла Сима и Людовик Ажорк (дубль).

«Сент-Этьен» с 24 очками сохраняет 17-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» с 44 баллами — на 8-й позиции.

20 апреля «Сент-Этьен» дома сыграет против «Лиона», а «Брест» 20 апреля примет у себя «Ланс».

Франция. Лига 1. 29-й тур.
13 апреля, 16:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
3:3
Брест

Футбол
ФК Брест
ФК Сент-Этьен
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 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
11
 Ренн 29 11 2 16 43-39 35
12
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13
 Нант 28 7 9 12 33-47 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
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