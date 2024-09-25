Семшов: «Кузяев смог бы заиграть в клубе из первой пятерки чемпионата Франции»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил игру хавбека Далера Кузяева за «Гавр».

«Раз Кузяев уехал в Европу, ему надо там оставаться. Без разницы, в каком чемпионате. Ему нужно продолжать играть в европейских командах. Во Франции Далер себя комфортно чувствует. Чтобы привыкнуть к европейским чемпионатам, нужно несколько лет. Взять пример того же Головина, Миранчука. «Гавр» — это не тот клуб, где Кузяеву стоит задерживаться, но для начала зарубежной карьеры — нормально. В клубе из топ-5 лиги 1 Далер смог бы заиграть», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Кузяев выступает за «Гавр» с июля 2023 года. 31-летний россиянин провел 37 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.