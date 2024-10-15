Семшов: «Не верю, что Головин проведет всю европейскую карьеру в «Монако»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов не верит в то, что российский хавбек Александр Головин проведет всю европейскую карьеру в «Монако».

«Можно ли будет назвать карьеру Головина успешной, если он закончит в «Монако»? Все зависит от титулов, которые он выиграет с клубом. Не верю, что Александр проведет всю европейскую карьеру в «Монако». Клуб подстраховался, подписывая новый контракт с Головиным. С каждым годом Александр становится все сильнее, он уже лидер. Со временем Головин поменяет чемпионат, потому что захочет попробовать что-то новое. Ему можно поиграть не только против «ПСЖ» и «Марселя», но и против других топ-команд», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.