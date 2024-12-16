Семин считает признание Головина лучшим игроком года по версии «СЭ» полностью заслуженным

Семин — о признании Головина лучшим футболистом 2024-го года по версии «СЭ»: «Вне сомнений, он — игрок номер один»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года по версии «СЭ».

«На мой взгляд, он — игрок номер один. Он, вне сомнений, лучший, и я с этим полностью согласен. Потому что он постоянно играет в топ-команде, делает это очень качественно», — сказал Семин «СЭ».

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Александр Абустин