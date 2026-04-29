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29 апреля, 12:21

Семин считает, что Кварацхелия может получить «Золотой мяч»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил шансы нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии на «Золотой мяч».

«Хвича уже был претендентом на эту награду. В этом году, наверное, будет поменьше титулов, чем в один из его лучших сезонов. Хотя сейчас он играет еще сильнее, чем раньше. Думаю, он реальный претендент на «Золотой мяч», если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов», — сказал Семин «СЭ».

В этом сезоне 25-летний грузин забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.

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Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
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