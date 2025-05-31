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Семин о Сафонове: «17 матчей в первом сезоне в «ПСЖ» — великолепный результат»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Как вам первый сезон Матвея Сафонова в Париже? 17 матчей во всех турнирах, победа в Кубке Франции...

— И чемпионство!

— Безусловно, 10 матчей в лиге 1. А в Кубке и вовсе он провел почти все встречи. Честно говоря, думал, что в первом своем французском сезоне он сыграет гораздо меньше. Даже нельзя сказать, что он был чистым вторым голкипером.

— Был какой-то момент, когда Доннарумма совершал много ошибок. Но в дальнейшем он просто выручал «ПСЖ», и его нельзя было не ставить. При этом тренер дает Сафонову играть. 17 матчей для вратаря, который только пришел, — это великолепный результат, тем более что Матвей в них очень достойно выглядел. Он сделал дубль во Франции и попал с командой в финал Лиги чемпионов. Но Доннарумма может сделать чудо. То, что произошло с «Арсеналом», когда в первые 15 минут взял три «мертвых» мяча.

— А ситуация с Сафоновым и Станиславом Агкацевым получилась прямо образцовая: «Краснодар» продал одного вратаря за 20 миллионов евро, у того все получилось, а на его место пришел парень не хуже.

— Наверное. У Сафонова было хорошее время и в «Краснодаре», и в «ПСЖ». Но и прекрасная замена состоялась. В том числе и поэтому надо поздравить «Краснодар». Чемпион провел сезон блестяще, с чем поздравляю и Мурада Мусаева, и, естественно, главного человека краснодарского футбола Сергея Галицкого. Он увидел в Мусаеве тренера, который приведет команду к чемпионству.

Матвей Сафонов.Юрий Семин: «Я за «ПСЖ»! Из-за Хвичи, Сафонова — и потому что Энрике создал команду сильнее, чем с Месси и Мбаппе»

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Матвей Сафонов
Юрий Семин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Семин о Хвиче: «Изначально мне казалось — не надо ему переходить из «Наполи» в «ПСЖ»

Сафонов выиграл четыре трофея за первый сезон в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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