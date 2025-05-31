Семин о Сафонове: «17 матчей в первом сезоне в «ПСЖ» — великолепный результат»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Как вам первый сезон Матвея Сафонова в Париже? 17 матчей во всех турнирах, победа в Кубке Франции...

— И чемпионство!

— Безусловно, 10 матчей в лиге 1. А в Кубке и вовсе он провел почти все встречи. Честно говоря, думал, что в первом своем французском сезоне он сыграет гораздо меньше. Даже нельзя сказать, что он был чистым вторым голкипером.

— Был какой-то момент, когда Доннарумма совершал много ошибок. Но в дальнейшем он просто выручал «ПСЖ», и его нельзя было не ставить. При этом тренер дает Сафонову играть. 17 матчей для вратаря, который только пришел, — это великолепный результат, тем более что Матвей в них очень достойно выглядел. Он сделал дубль во Франции и попал с командой в финал Лиги чемпионов. Но Доннарумма может сделать чудо. То, что произошло с «Арсеналом», когда в первые 15 минут взял три «мертвых» мяча.

— А ситуация с Сафоновым и Станиславом Агкацевым получилась прямо образцовая: «Краснодар» продал одного вратаря за 20 миллионов евро, у того все получилось, а на его место пришел парень не хуже.

— Наверное. У Сафонова было хорошее время и в «Краснодаре», и в «ПСЖ». Но и прекрасная замена состоялась. В том числе и поэтому надо поздравить «Краснодар». Чемпион провел сезон блестяще, с чем поздравляю и Мурада Мусаева, и, естественно, главного человека краснодарского футбола Сергея Галицкого. Он увидел в Мусаеве тренера, который приведет команду к чемпионству.

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