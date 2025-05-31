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Семин о Хвиче: «Изначально мне казалось — не надо ему переходить из «Наполи» в «ПСЖ»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

— Ожидали ли от Хвичи Кварацхелии, что он быстро впишется в состав «ПСЖ» после перехода из «Наполи»?

— «Наполи» делает хорошие трансферы — не знаю, как им это удается. Изначально мне со стороны казалось — не надо Хвиче переходить из Неаполя в Париж. Ты там уже царь и бог, тебя уважают люди, на юге Италии все похоже на Грузию, примерно тот же менталитет. Но они с агентом приняли другое решение, которое оказалось правильным. Луис Энрике — как раз тренер, который подходит Хвиче. И сам Кварацхелия подходит под стиль этой команды, как будто он играл в ней всю жизнь. Другое дело, что он совершенствуется с каждым сезоном.

— В обороне стал лучше отрабатывать.

— Не только лучше отрабатывать, а стал блестяще играть в обороне! Они все действуют блестяще с обоих флангов: и Барколя, и Дуэ. Дембеле тоже отходит назад. Не как раньше, когда три атакующих футболиста оставались впереди. Поэтому у них и есть такой успех. А то, что сделали переход Хвичи, — все молодцы. Думаю, этот трансфер дает ему большое будущее.

Матвей Сафонов.Юрий Семин: «Я за «ПСЖ»! Из-за Хвичи, Сафонова — и потому что Энрике создал команду сильнее, чем с Месси и Мбаппе»

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Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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