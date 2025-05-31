Семин о Хвиче: «Изначально мне казалось — не надо ему переходить из «Наполи» в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

— Ожидали ли от Хвичи Кварацхелии, что он быстро впишется в состав «ПСЖ» после перехода из «Наполи»?

— «Наполи» делает хорошие трансферы — не знаю, как им это удается. Изначально мне со стороны казалось — не надо Хвиче переходить из Неаполя в Париж. Ты там уже царь и бог, тебя уважают люди, на юге Италии все похоже на Грузию, примерно тот же менталитет. Но они с агентом приняли другое решение, которое оказалось правильным. Луис Энрике — как раз тренер, который подходит Хвиче. И сам Кварацхелия подходит под стиль этой команды, как будто он играл в ней всю жизнь. Другое дело, что он совершенствуется с каждым сезоном.

— В обороне стал лучше отрабатывать.

— Не только лучше отрабатывать, а стал блестяще играть в обороне! Они все действуют блестяще с обоих флангов: и Барколя, и Дуэ. Дембеле тоже отходит назад. Не как раньше, когда три атакующих футболиста оставались впереди. Поэтому у них и есть такой успех. А то, что сделали переход Хвичи, — все молодцы. Думаю, этот трансфер дает ему большое будущее.

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