Поконьоли: «Монако» проиграл матч в первые полчаса»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал поражение от «Страсбура» (1:3) в 1/8 финала Кубка Франции.
«Возможно, в начале матча мы позволили «Страсбуру» слишком много. Это команда с очень технически одаренными игроками, способными создавать моменты и, несмотря на свой юный возраст, демонстрирующими очень зрелое отношение к игре. Мы позволили им играть именно так, как они люят, и первый гол это хорошо подтверждает. В целом, я думаю, мы проиграли матч в первые полчаса, когда дали «Расингу» слишком много пространства в атаке.
Мы показали хороший футбол. В единоборствах иногда были слишком слабы, и это та область, которую мы стараемся улучшить с начала сезона. Нам удалось исправить это в последних трех матчах, и сегодня вечером я не чувствовал, что команда сдалась. Они продолжали играть и бороться до конца, даже если не показывали свою лучшую игру», — цитирует пресс-служба клуба Поконьоли.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -