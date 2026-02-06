Поконьоли: «Монако» проиграл матч в первые полчаса»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал поражение от «Страсбура» (1:3) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Возможно, в начале матча мы позволили «Страсбуру» слишком много. Это команда с очень технически одаренными игроками, способными создавать моменты и, несмотря на свой юный возраст, демонстрирующими очень зрелое отношение к игре. Мы позволили им играть именно так, как они люят, и первый гол это хорошо подтверждает. В целом, я думаю, мы проиграли матч в первые полчаса, когда дали «Расингу» слишком много пространства в атаке.

Мы показали хороший футбол. В единоборствах иногда были слишком слабы, и это та область, которую мы стараемся улучшить с начала сезона. Нам удалось исправить это в последних трех матчах, и сегодня вечером я не чувствовал, что команда сдалась. Они продолжали играть и бороться до конца, даже если не показывали свою лучшую игру», — цитирует пресс-служба клуба Поконьоли.