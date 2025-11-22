Тренер «Монако» Поконьоли объяснил, почему Погба попал в заявку на матч с «Ренном»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал включение полузащитника Поля Погба в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
«Поль провел серию тренировок, по итогам которых были сделаны положительные выводы. Он смог проверить себя в условиях, максимально приближенных к настоящим матчам. По ходу международного перерыва у нас была возможность поработать над тактическим планом и провести ряд спаррингов. Погба принимал в них участие, что дает хорошие сигналы. Также с нетерпением жду возвращения на поле всех травмированных игроков, которых у нас немало. Это позволит расширить наш арсенал — можно считать это вторым этапом моего назначения на пост главного тренера «Монако», — приводит официальный сайт клуба слова .
Также он ответил на вопрос про то, что может привнести Погба в нынешнюю игру команды.
«Многое — прежде всего, опыт и лидерские качества как на поле, так и за его пределами. Мы очень довольны индивидуальным прогрессом всех игроков команды, и Погба не исключение. Стремимся вывести Поля на пик формы, чтобы его игра принесла максимальную пользу всей команде. Его позиция на поле будет зависеть от тактической расстановки в центре, но у него есть все необходимые качества для адаптации к нашему стилю. Поль сохраняет отличную технику и боевой настрой. Ему осталось лишь полностью погрузиться в игровые аспекты, как и всем вернувшимся из лазарета», — сказал тренер.
32-летний француз не выходил на поле в официальных матчах с сентября 2023 года, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения завершился в марте 2025-го.
Матч «Монако» — «Ренн» состоится в субботу, 22 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.
