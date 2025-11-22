Футбол
Сегодня, 00:20

Тренер «Монако» Поконьоли объяснил, почему Погба попал в заявку на матч с «Ренном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Поль Погба.
Фото Reuters

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал включение полузащитника Поля Погба в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

«Поль провел серию тренировок, по итогам которых были сделаны положительные выводы. Он смог проверить себя в условиях, максимально приближенных к настоящим матчам. По ходу международного перерыва у нас была возможность поработать над тактическим планом и провести ряд спаррингов. Погба принимал в них участие, что дает хорошие сигналы. Также с нетерпением жду возвращения на поле всех травмированных игроков, которых у нас немало. Это позволит расширить наш арсенал — можно считать это вторым этапом моего назначения на пост главного тренера «Монако», — приводит официальный сайт клуба слова .

Также он ответил на вопрос про то, что может привнести Погба в нынешнюю игру команды.

«Многое — прежде всего, опыт и лидерские качества как на поле, так и за его пределами. Мы очень довольны индивидуальным прогрессом всех игроков команды, и Погба не исключение. Стремимся вывести Поля на пик формы, чтобы его игра принесла максимальную пользу всей команде. Его позиция на поле будет зависеть от тактической расстановки в центре, но у него есть все необходимые качества для адаптации к нашему стилю. Поль сохраняет отличную технику и боевой настрой. Ему осталось лишь полностью погрузиться в игровые аспекты, как и всем вернувшимся из лазарета», — сказал тренер.

32-летний француз не выходил на поле в официальных матчах с сентября 2023 года, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения завершился в марте 2025-го.

Матч «Монако» — «Ренн» состоится в субботу, 22 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Монако»
Поль Погба
Футбол
ФК Монако
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Марсель 13 9 1 3 33-12 28
    2
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 13 5 2 6 18-23 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель 1 : 5
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 10
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Марсель

    		 4
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

