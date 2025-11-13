Сборная Алжира хочет заполучить Этана Мбаппе

Нападающий «Лилля» Этан Мбаппе может быть вызван в сборную Алжира, сообщает WinWinAfrique.

В федерации футбола Алжира рассчитывают заполучить в свою национальную команду младшего брата капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 18-летний Этан не вызывался в молодежные сборные Франции.

В этом сезоне Этан Мбаппе забил 2 гола в 5 матчах чемпионата Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.