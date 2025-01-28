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Сегодня, 15:13

Саж покинул пост главного тренера «Лиона»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Пьер Саж покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Также вместе с 45-летним французом лионский клуб покинул весь тренерский штаб.

«Лион» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

ФК Лион
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 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
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 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
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