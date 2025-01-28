Саж покинул пост главного тренера «Лиона»

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Главный тренер «Лиона» Пьер Саж покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Также вместе с 45-летним французом лионский клуб покинул весь тренерский штаб.

«Лион» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.