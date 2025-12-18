Сайт «ПСЖ» разметил фотографию Сафонова на главной странице

«ПСЖ» опубликовал на официальном сайте клуба статью о победе над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального клуба.

На главной странице сейчас размещена фотография российского вратаря Матвея Сафонова с заголовком «Гигантский, Матвей Сафонов принес Парижу Межконтинентальный кубок».

Сафонов отразил четыре подряд удара соперников в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом.