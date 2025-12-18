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18 декабря 2025, 00:53

Сайт «ПСЖ» разметил фотографию Сафонова на главной странице

Евгений Козинов
Корреспондент

«ПСЖ» опубликовал на официальном сайте клуба статью о победе над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального клуба.

На главной странице сейчас размещена фотография российского вратаря Матвея Сафонова с заголовком «Гигантский, Матвей Сафонов принес Парижу Межконтинентальный кубок».

Сафонов отразил четыре подряд удара соперников в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и поставил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов опубликовал фотографии с наградами после победы в Межконтинентальном кубке

Лига 1 — о победе «ПСЖ»: «Что за мужчина, Матвей Сафонов»
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