Саванье признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. Он опередил Мбаппе
Полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье признан лучшим игроком декабря в чемпионате Франции.
30-летний француз набрал 38 процентов голосов. В прошлом месяце Саванье сыграл в 4 матчах лиги 1, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Второе место в голосовании занял нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе, за которого проголосовали 36 процентов, а замкнул тройку форвард «Нанта» Рэндал Коло Муани — 26 процентов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|20
|10
|7
|3
|28-16
|37
|
4
|Страсбур
|21
|10
|5
|6
|41-25
|35
|
5
|Ренн
|21
|10
|4
|7
|40-19
|34
|
6
|Монако
|21
|9
|6
|6
|33-23
|33
|
7
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
8
|Лилль
|21
|8
|8
|5
|30-28
|32
|
9
|Монпелье
|21
|9
|4
|8
|34-28
|31
|
10
|Лион
|20
|7
|8
|5
|28-27
|29
|
11
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
12
|Анже
|20
|6
|8
|6
|26-27
|26
|
13
|Брест
|21
|6
|7
|8
|26-33
|25
|
14
|Реймс
|21
|5
|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Труа
|21
|5
|5
|11
|19-29
|20
|
16
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
17
|Клермон Фут
|21
|4
|6
|11
|20-38
|18
|
18
|Лорьян
|21
|3
|8
|10
|16-34
|17
|
19
|Бордо
|21
|3
|8
|10
|30-50
|17
|
20
|Сент-Этьен
|20
|2
|6
|12
|18-42
|12
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|17
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
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