Саванье признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. Он опередил Мбаппе

Полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье признан лучшим игроком декабря в чемпионате Франции.

30-летний француз набрал 38 процентов голосов. В прошлом месяце Саванье сыграл в 4 матчах лиги 1, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Второе место в голосовании занял нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе, за которого проголосовали 36 процентов, а замкнул тройку форвард «Нанта» Рэндал Коло Муани — 26 процентов.