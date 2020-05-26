Саньоль оставил работу на телевидении и хочет вернуться к работе в футболе

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль, работавший обозревателем RMC Sport, объявил о своем намерении вернуться в футбол.

— Я хочу поблагодарить RMC Sport за великолепные два года, — цитирует Саньоля L'Equipe. — Теперь я многое знаю о работе СМИ. Однако для меня настало время заново открыть для себя мир футбола.

В качестве тренера Саньоль работал с молодежными сборными Франции U-20 и U-21, «Бордо» и «Баварией» (ассистент и временно исполняющий обязанности главного тренера). Кроме того, с 2011-го по 2013 годы занимал должность технического директора сборной Франции.