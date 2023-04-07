Санчес выбыл на три недели из-за проблем со стопой

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес пропустит три недели из-за проблем с ногой, сообщает RMC.

По данным источника, челиец испытывает проблемы со стопой. Боль в ноге возникла во время матча 28-го тура лиги 1 с «Реймсом» (2:1), который прошел 20 марта.

В этом сезоне 34-летний футболист провел за «Марсель» 35 матчей, забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу. После 29 туров клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.