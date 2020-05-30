30 мая 1996 года в Калтане родился Александр Сергеевич Головин. Сегодня полузащитнику «Монако» и сборной России исполняется 24 года.

В профессиональном футболе Головин дебютировал в составе ЦСКА. Это случилось 24 сентября 2014 года в матче 1/16 финала Олимп Кубка России против «Химика» (Дзержинск) (2:1).

В составе армейцев он выступал несколько лет, успев выиграть чемпионат России в сезоне-2015/16, а также трижды завоевать серебряные медали.

27 июля 2018 года было официально объявлено о переходе игрока в «Монако». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, что стало рекордно дорогим для российских футболистов.

В составе сборной России Головин впервые проявил себя на юношеском уровне, когда в 2013 году выиграл чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет. Во взрослой команде он дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 33 матча, забив 5 голов. Был участником чемпионата мира в России в 2018 году.