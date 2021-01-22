Самый дорогой игрок мира Неймар проводит сотый матч за «ПСЖ»
23:14
Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел в стартовом составе на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Для бразильца эта игра стала сотой в составе парижского клуба.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. Парижане купили его за 222 миллиона евро, это самый дорогой трансфер в истории футбола.
61 матч Неймар отыграл в чемпионате Франции, 25 — в Лиге чемпионов, 6 — в Кубке Франции и 2 — в Суперкубке. В ста играх на его счету 80 мячей.
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