Сампаоли высказался о критике «Марселя»
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался по поводу того, что в последнее время его команду часто критикуют.
«Никто не верит в идею в долгосрочной перспективе. Главное — победы. Это нормально. Сегодня мы полагается только на результаты, это особенность футбола. Критика может влиять на результаты игроков, но это часть работы», — цитирует Сампаоли RMC Sport.
Вчера, 25 ноября, «Марсель» проиграл «Галатасараю» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы. После 13 туров лиги 1 «Марсель» занимает 5-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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