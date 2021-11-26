Сампаоли высказался о критике «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли высказался по поводу того, что в последнее время его команду часто критикуют.

«Никто не верит в идею в долгосрочной перспективе. Главное — победы. Это нормально. Сегодня мы полагается только на результаты, это особенность футбола. Критика может влиять на результаты игроков, но это часть работы», — цитирует Сампаоли RMC Sport.

Вчера, 25 ноября, «Марсель» проиграл «Галатасараю» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы. После 13 туров лиги 1 «Марсель» занимает 5-е место в турнирной таблице.