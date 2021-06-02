Сампаоли останется в Марселе во время отпуска

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли не покинет город во время отпуска. По информации La Provence, аргентинский специалист останется в Марселе, чтобы контролировать трансферное окно.

Сампаоли в начале года возглавил «Марсель». 26 февраля аргентинец покинул «Атлетико Минейро» и подписал контракт до 2023 года с провансальцами.

В сезоне-2020/21 «Марсель» набрал 60 очков и занял 5-е место в чемпионате Франции.