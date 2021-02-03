Сампаоли может возглавить «Марсель»

«Марсель» может пригласить на пост главного тренера возглавляющего «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли, сообщает AS.

1 февраля ушел в отставку главный тренер «Марселя» Андре-Виллаш Боаш, клуб находится в поиске замены. Действующий контракт бразильского клуба с чилийским специалистом рассчитан до июня нынешнего года, а отступные — 800 тысяч долларов, что может помешать «Марселю».

По информации источника, долги французского клуба насчитывают 480 миллионов евро. 60-летний Сампаоли известен по работе со сборной Чили. Чилийцы под руководством специалиста выиграли Копа Америка в 2015 году.