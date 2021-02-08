Сампаоли хочет получить работу в «Марселе»

Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли хотел бы возглавить «Марсель», сообщает 8 февраля RMC Sport. Сейчас он работает в Бразилии с «Атлетику Минейру».

По данным источника, в «Марселе» связались со специалистом, и он подтвердил свой интерес к этой работе. Финансовые и какие-либо другие детали стороны пока не обсуждали. При этом аргентинец хотел бы завершить сезон в «Атлетику Минейру». Таким образом, он точно не придет в команду раньше марта.

Ранее пост главного тренера «Марселя» по собственному желанию покинул Андре Виллаш-Боаш. И. о. главного тренера был назначен Нассер Ларге.