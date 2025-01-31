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Сегодня, 17:15

Самедов: «Переход Головина в топ-клуб? А чем «Монако» не топ?»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Стоит ли Головину переходить в более классную европейскую команду? Он уже играет в топ-клубе. «Монако» — это элитная команда французского чемпионата. Они все равно каждый год пытаются бросить вызов «ПСЖ». А что касается Лиги чемпионов, то почему бы Головину не попробовать добиться чего-то там с «Монако»? Саше там комфортно, он — лидер. Значит, его все устраивает», — сказал Самедов Legalbet.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего в составе команды 28-летний россиянин провел 227 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

Контракт Головина с клубом рассчитан до июля 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Александр Головин
Александр Самедов
ФК Монако
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1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 19 4 3 12 20-44 15
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Монпелье – Ланс
 - : -
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
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1.02 21:00
Монако – Осер
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Лилль – Сент-Этьен
 - : -
2.02 17:00
Тулуза – Ницца
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