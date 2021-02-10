Салиба включен в состав «Ниццы» на матч Кубка Франции несмотря на скандал

Защитник Вильям Салиба вошел в состав «Ниццы» на матч Кубка Франции против «Нима». На этой неделе 19-летний француз оказался в центре скандала после публикации интимного видео. Федерация футбола Франции начала расследование этого инцидента.

Напомним, в интернете появилась видеозапись того, как Салиба снимает на видео, как мастурбирует его партнер по юношеской сборной Франции. Это произошло около трех лет назад.