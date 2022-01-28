Салиба сравнил переход в «Арсенал» с пощечиной

Защитник «Марселя» Вильям Салиба признался, что разочарован переходом в «Арсенал». Игрок подписал контракт с английским клубом в 2019 году, но с тех пор не сыграл ни одного матча за основу «канониров».

«Перед переходом в «Арсенал» сказал себе, что буду играть, я был уверен в этом. Мне было интересно, с кем я буду играть вместе. Приехав, сыграл 0 матчей. Я играл за молодежную команду. Это была хорошая пощечина», — цитирует RMC Салиба.

В 2019 году Салиба играл в аренде за «Сент-Этьен» В январе 2021 года его арендовала «Ницца», а в июле — «Марсель». Действующий контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года.