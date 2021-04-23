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Салиба дисквалифицирован на месяц за интимное видео

03:07
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Федерация футбола Франции завершила расследование по поводу публикации интимного видео защитника Вильяма Салиба. Футболист «Арсенала», выступающий на правах аренды за «Ниццу», отстранен от сборной Франции на один месяц. В федерации считают, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом.

Ранее в интернете появилась видеозапись того, как Салиба снимает на видео, как мастурбирует его партнер по юношеской сборной Франции. Это произошло около трех лет назад. На ролике футболист стоит в куртке сборной Франции и улыбается, наблюдая за тем, как его партнер занимается самоудовлетворением.

19-летний футболист перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.

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