Салиба дисквалифицирован на месяц за интимное видео
Федерация футбола Франции завершила расследование по поводу публикации интимного видео защитника Вильяма Салиба. Футболист «Арсенала», выступающий на правах аренды за «Ниццу», отстранен от сборной Франции на один месяц. В федерации считают, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом.
Ранее в интернете появилась видеозапись того, как Салиба снимает на видео, как мастурбирует его партнер по юношеской сборной Франции. Это произошло около трех лет назад. На ролике футболист стоит в куртке сборной Франции и улыбается, наблюдая за тем, как его партнер занимается самоудовлетворением.
19-летний футболист перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.
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