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Сакаи объявил об уходе из «Марселя»

00:46
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Защитник «Марселя» Хироки Сакаи в Instagram сообщил об уходе из команды. 31-летний японец принял решение покинуть Европу.

«В конце сезона я решил покинуть Европу и положить конец своей марсельской мечте. Вдобавок к этому вам нужно знать об этом больше.
Действительно, когда я приехал в Марсель, я решил, что OM будет моим последним европейским клубом, и не передумал. Сыграв 184 матча, я всегда отдавал все свои силы ради этой команды, и все моменты счастья и даже печали останутся для меня настоящим сокровищем. Мне и моей семье понравилось здесь жить, и я надеюсь однажды встретиться с фанатами на переполненном стадионе «Велодром». Я желаю ОМ всяческих успехов в будущем и еще раз говорю большое спасибо», — написал Сакаи.

Публикация от Hiroki Sakai ??? (@hiroki.sakai19)

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