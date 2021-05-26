Сакаи объявил об уходе из «Марселя»

Защитник «Марселя» Хироки Сакаи в Instagram сообщил об уходе из команды. 31-летний японец принял решение покинуть Европу.

«В конце сезона я решил покинуть Европу и положить конец своей марсельской мечте. Вдобавок к этому вам нужно знать об этом больше.

Действительно, когда я приехал в Марсель, я решил, что OM будет моим последним европейским клубом, и не передумал. Сыграв 184 матча, я всегда отдавал все свои силы ради этой команды, и все моменты счастья и даже печали останутся для меня настоящим сокровищем. Мне и моей семье понравилось здесь жить, и я надеюсь однажды встретиться с фанатами на переполненном стадионе «Велодром». Я желаю ОМ всяческих успехов в будущем и еще раз говорю большое спасибо», — написал Сакаи.