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Сегодня, 00:38

Сафонову порвали форму в матче с «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в матче чемпионата Франции против «Монако» порвали форму. Россиянин во втором тайме сыграл на выходе и после столкновения с соперником оказался на газоне. Ему оказали медицинскую помощь, после чего продолжил игру.

Сафонов появился на поле на 22-й минуте, заменив Джанлуиджи Доннарумму, которому разбили лицо. Итальянцу наложили 10 швов.

Джанлуиджи Доннарумма. Доннарумме наложили 10 швов после удара в лицо в матче с «Монако»

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Девушка Сафонова пожелала здоровья Доннарумме после жуткой травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 4 0 40-12 37
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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34 тур
18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 - : -
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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