Сафонову порвали форму в матче с «Монако»

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Российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в матче чемпионата Франции против «Монако» порвали форму. Россиянин во втором тайме сыграл на выходе и после столкновения с соперником оказался на газоне. Ему оказали медицинскую помощь, после чего продолжил игру.

Сафонов появился на поле на 22-й минуте, заменив Джанлуиджи Доннарумму, которому разбили лицо. Итальянцу наложили 10 швов.