Сафонова включили в заявку «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку команды на товарищеский матч против «Лейпцига», сообщает пресс-служба парижан.
Игра между «ПСЖ» и «Лейпцигом» пройдет в субботу, 10 августа. Начало — в 19.00 по московскому времени.
7 августа Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2).
В межсезонье 25-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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