Сафонова включили в заявку «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку команды на товарищеский матч против «Лейпцига», сообщает пресс-служба парижан.

Игра между «ПСЖ» и «Лейпцигом» пройдет в субботу, 10 августа. Начало — в 19.00 по московскому времени.

7 августа Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2).

В межсезонье 25-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.