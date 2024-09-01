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Сегодня, 12:11

Сафонова не включили в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч 3-го тура французской лиги 1 против «Лилля».

В заявку парижан не попал российский голкипер Матвей Сафонов. 31 августа на официальном сайте «ПСЖ» сообщили, что 25-летний вратарь пропустил тренировку команды из-за простуды.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 7 августа в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). Он не выходил на поле в матчах двух стартовых туров чемпионата Франции.

Игра между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится в воскресенье, 1 сентября. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
2
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
3
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
4
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
5
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
6
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
7
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
12
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
13
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
14
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
15
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
16
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
17
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
18
 Сент-Этьен 3 0 0 3 0-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 4 : 0
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 1 : 3
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 1 : 3
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
Анже – Ницца
 - : -
1.09 18:00
Гавр – Осер
 - : -
1.09 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
1.09 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
Гифт Эммануэл Орбан

Гифт Эммануэл Орбан

Лион

 2
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
Тино Кадевере

Тино Кадевере

Нант

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

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Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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