Сафонов заявил, что не доволен своим положением в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, устраивает ли его положение во французской команде.

— Устраивает ли положение в «ПСЖ»?

— Когда вратарь играет постоянно, то он в тонусе и есть уверенность. Тяжеловато в плане уверенности, когда надо раз за месяц выйти сыграть. Надо находить способы всегда быть в тонусе.

— Не думали ли об аренде?

— Можно об этом говорить только тогда, когда клуб этого хочет. Если нет конфликтов и разногласий, то смысл уходить в аренду? Устраивает ли меня мое положение? Нет. Но я сам в праве его менять.

Россиянин перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в июле 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 26-летнего Сафонова 17 игр за парижан во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль.