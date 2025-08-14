Футбол
14 августа, 00:24

Сафонов завоевал пятый трофей с «ПСЖ»

Алина Савинова

«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» (2:2, пенальти 4:3) и стал обладателем Суперкубка УЕФА 2025 года.

За парижан с лета 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который остался в запасе на матч против «шпор». Для 26-летнего вратаря этот трофей стал пятым в составе французского клуба. В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

На счету Сафонова 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов и семь раз сыграл на ноль. Ранее вратарь выступал за «Краснодар».

  • Alex Vik

    Второй вратарь запаса. Ну сиди, хорошо кубки высижываешь.

    14.08.2025

  • александр Тарасов

    " Высидел..." - так было бы правильнее.

    14.08.2025

  • Чернобог

    17 матчей - 5 трофеев. Гений вратарской мысли. И вот кто то на полном серьёзе сравнивал это ничтожество в Акинфеевым?

    14.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    К нам пришел новый директор и стал гнобить людей бывшего...Я его послал и уволился, а мой коллега встал в позу и полтора года, ничего не делая (был отлучён) получал зарплату! Сейчас у меня всё хорошо (тьфу...), а он сидит 2 года без работы...

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Красавчег. Тащит ПСЖ.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Бьем рекорды со скамейки) это тоже надо уметь, а то о какой там... Добровольский)

    14.08.2025

  • Alexey Sadovin

    Очень жаль, что только в кубке затащил. Везде бы смог. Уж сыграл бы лучше Шеволье сегодня.

    14.08.2025

  • resifi

    Матвея с очередным трофеем!

    14.08.2025

