Сафонов завоевал пятый трофей с «ПСЖ»

«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» (2:2, пенальти 4:3) и стал обладателем Суперкубка УЕФА 2025 года.

За парижан с лета 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который остался в запасе на матч против «шпор». Для 26-летнего вратаря этот трофей стал пятым в составе французского клуба. В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

На счету Сафонова 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов и семь раз сыграл на ноль. Ранее вратарь выступал за «Краснодар».