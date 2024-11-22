Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Тулузы»

«ПСЖ» объявил стартовые состав перед матчем с «Тулузой» в 12-м туре лиги 1.

В стартовом составе парижан выйдет российский вратарь Матвей Сафонов. 25-летний голкипер проведет пятый матч в этом сезоне.

Последний раз Сафонов выходил на поле 2 ноября в матче с «Лансом» (1:0) в 10-м туре лиги 1.

«ПСЖ» с 29 очками лидирует в таблице чемпионата Франции.