Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

«ПСЖ» опубликовал состав команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

С первых минут в воротах сыграет Матвей Сафонов. Это первый матч 25-летнего россиянина в чемпионате Франции. Ранее голкипер дебютировал за парижан в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

Матч «Реймс» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 21 сентября и начнется в 22:00 мск.