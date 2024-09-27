Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:24

Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ренном» в чемпионате Франции

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский вратарь Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч 6-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 мск.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Бералдо, Руис, Заир-Эмери, Невеш, Дембеле, Ли Кан Ин, Баркола.

Франция. Лига 1. 6-й тур
27 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ренн
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
7
 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
8
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
9
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
10
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
11
 Брест 5 2 0 3 8-10 6
12
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
13
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
14
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
15
 Монпелье 5 1 1 3 5-15 4
16
 Осер 5 1 0 4 5-12 3
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.09 20:00
Осер – Брест
 - : -
27.09 22:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
28.09 18:00
Ланс – Ницца
 - : -
28.09 20:00
Гавр – Лилль
 - : -
28.09 22:00
Монако – Монпелье
 - : -
29.09 16:00
Тулуза – Лион
 - : -
29.09 18:00
Анже – Реймс
 - : -
29.09 18:00
Нант – Сент-Этьен
 - : -
29.09 21:45
Страсбур – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 3
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 4 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 4 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости