Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Страсбура»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов примет участие в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Голкипер попал в стартовый состав на игру. Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку.

Матч против «Страсбура» станет для Сафонова 16-м за «ПСЖ». В предыдущих 15 играх он пропустил 11 голов, отыграв 6 встреч на ноль.

Матч «Страсбур» — «ПСЖ» пройдет в субботу, 3 мая и начнется в 18.00 (мск).