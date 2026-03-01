Сафонов вошел в число лучших игроков матча «Гавр» — «ПСЖ» по оценкам трех ресурсов

Статистические ресурсы Flashscore, Whoscored и Sofascore оценили игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (1:0).

Flashscore дал 27-летнему россиянину оценку в восемь баллов (пятый результат среди всех игроков), Whoscored — в 7,5 балла (пятый), а Sofascore — 7,4 (пятый).

При этом лучшим игроком встречи все три ресурса посчитали 32-летнего сенегальского вратаря «Гавра» Мори Диава.

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