Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем» в лиге 1

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

В список вошли российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

«ПСЖ»: Сафонов, Доннарумма, Тенас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Кварацхелия, Фабиан Руис, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Бералдо, Пачо, Невеш.

Игра команд пройдет в субботу, 1 марта, в Париже и начнется в 23.05 по московскому времени.

26 февраля Сафонов отыграл на ноль в матче 1/4 финала Кубка Франции против клуба «Стад Бриошен» (7:0). Всего в нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 11 игр за «ПСЖ».