Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1, Доннарумма игру пропустит

Пресс-служба «ПСЖ» объявила заявку команды на матч 32-го тура лиги 1 против «Страсбура».

В список попал российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Главный конкурент россиянина по позиции, Джанлуиджи Доннарумма, игру пропустит. Также в заявке оказался третий вратарь парижан — испанец Арнау Тенас.

Матч «Страсбур» — «ПСЖ» пройдет 3 мая. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.