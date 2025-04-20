Сафонов стал одним из худших игроков матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку по итогам матча 30-го тура лиги 1 с «Гавром» (2:1) по мнению статистического портала WhoScored.

26-летний россиянин вышел в стартовом составе «парижан» на эту встречу. Игра голкипера была оценена в 6,0 балла. Такая же оценка у его одноклубника Уоррена Заира-Эмери и защитника «Гавра» Этьена Юте-Кенкуэ. Ни один игрок из стартовых составов обеих команд не получил оценку ниже.

В нынешнем сезоне на счету Сафонова 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил 11 мячей и шесть раз сыграл на ноль.