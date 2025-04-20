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Сафонов стал одним из худших игроков матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored

Алина Савинова
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку по итогам матча 30-го тура лиги 1 с «Гавром» (2:1) по мнению статистического портала WhoScored.

26-летний россиянин вышел в стартовом составе «парижан» на эту встречу. Игра голкипера была оценена в 6,0 балла. Такая же оценка у его одноклубника Уоррена Заира-Эмери и защитника «Гавра» Этьена Юте-Кенкуэ. Ни один игрок из стартовых составов обеих команд не получил оценку ниже.

Матвей Сафонов.Сафонов вернулся в старт «ПСЖ» в лиге 1, но пропустил после единственного удара в створ. «Гавр» это не спасло

В нынешнем сезоне на счету Сафонова 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил 11 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Матвей Сафонов
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Сафонов: «Понимаю, что в «ПСЖ» проделан большой путь»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
6
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 0 : 0
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 5 : 1
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
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Ницца – Анже
 - : -
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Реймс – Тулуза
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