Сафонов — о 10-м матче за «ПСЖ»: «Скажите это год назад — кто бы поверил?»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился своими мыслями о времени проведенном во французском клубе.

«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ». Скажите это год назад — кто бы поверил? Хоть я и сыграл за последние 2 недели 2 матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато. Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

В субботу, 15 февраля, 25-летний россиянин отыграл на ноль в матче 22-го тура лиги 1 против «Тулузы» (1:0).

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2029-го.