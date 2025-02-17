Сафонов — о 10-м матче за «ПСЖ»: «Скажите это год назад — кто бы поверил?»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился своими мыслями о времени проведенном во французском клубе.
«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ». Скажите это год назад — кто бы поверил? Хоть я и сыграл за последние 2 недели 2 матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато. Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», — написал голкипер в своем Telegram-канале.
В субботу, 15 февраля, 25-летний россиянин отыграл на ноль в матче 22-го тура лиги 1 против «Тулузы» (1:0).
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2029-го.
Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
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|
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|4
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|2
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|11
|
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|3
|2
|0
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|11
|
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|3
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|8-4
|10
|
5
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|5
|3
|1
|1
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|10
|
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|2
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|
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|
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|0
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|5-6
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|
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|5
|
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|5
|
15
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|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Труа
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|
17
|Марсель
|5
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|7-8
|3
|
18
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|9.10
|21:45
|Ланс – Лион
|- : -
|10.10
|18:15
|Лилль – Гавр
|- : -
|10.10
|21:45
|Брест – Анже
|- : -
|10.10
|21:45
|Лорьян – Париж
|- : -
|10.10
|21:45
|Монако – Тулуза
|- : -
|10.10
|21:45
|ПСЖ – Ле Ман
|- : -
|11.10
|16:00
|Ницца – Страсбур
|- : -
|11.10
|18:15
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|- : -
|11.10
|21:45
|Труа – Марсель
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|4
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|3
|1
|0
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