Сафонов — о Кривцове в Париже: «Его приглашать не надо, он сам везде приедет»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о приезде полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в Париж.

«Приезд Кривцова в Париж? Его приглашать не надо, он сам везде приедет. Он поставил перед фактом — давай увидимся. Он запланировал поездку в Париж, был рад видеть его», — сказал Сафонов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Летом 2024 года он перешел в «ПСЖ», вместе с которым завоевал четыре трофея. 26-летний россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.