Сафонов рассказал, какое французское слово разочаровало его
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что по возвращении в Париж из расположения сборной России возобновил свои уроки иностранных языков.
Футболист отметил, что регулярно находит что-то интересное для себя во французском языке, и рассказал, почему его разочаровало слово «жалюзи».
«Одно из моих первых разочарований — это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» — французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают свое же «французское» слово. Если честно, то знают, но совершенно в другом значении. В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле. Но в голове легко складывается картинка почему именно это слово закрепилось за оконными шторами», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. 26-летний голкипер провел 17 матчей за парижан во всех турнирах, пропустив 13 голов и семь раз сыграв на ноль. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
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4
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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