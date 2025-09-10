Сафонов рассказал, какое французское слово разочаровало его

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что по возвращении в Париж из расположения сборной России возобновил свои уроки иностранных языков.

Футболист отметил, что регулярно находит что-то интересное для себя во французском языке, и рассказал, почему его разочаровало слово «жалюзи».

«Одно из моих первых разочарований — это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» — французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают свое же «французское» слово. Если честно, то знают, но совершенно в другом значении. В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле. Но в голове легко складывается картинка почему именно это слово закрепилось за оконными шторами», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. 26-летний голкипер провел 17 матчей за парижан во всех турнирах, пропустив 13 голов и семь раз сыграв на ноль. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.